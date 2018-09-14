FC Minsk - Vitebsk maçı istatistikleri

FC Minsk ve Vitebsk, 15 Eylül 2018 Cumartesi günü Belarus Premier Lig maçında karşılaşacak. Müsabakanın saati 14:30. Maç öncesi FC Minsk 17 puanla 12. sırada, Vitebsk 41 puanla 3. sırada bulunuyor. FC Minsk, son 5 maçında 0 galibiyet, 2 beraberlik ve 3 yenilgilik form durumunda. Vitebsk, geride kalan 5 maçta 2 galibiyet, 0 beraberlik ve 3 mağlubiyetle sahadan ayrıldı.

Maçın iddaa kodu 319. İddaa'da FC Minsk kazanır 0.00, berabere biter 0.00, Vitebsk kazanır 0.00 oranıyla bahisçilere sunuldu.

FC Minsk son haftadaki Krumkachy müsabasında 2-1 yenildi.

Vitebsk, Dinamo Minsk karşılaşmaında 1-4 yenildi.

FC Minsk, bu sezon sahasında oynadığı maçlarda 2 galibiyet, 4 beraberlik, 4 mağlubiyet aldı. FC Minsk, kendi sahasında 12 gol attı, 12 gol yedi.

Vitebsk, dış sahada 2 galibiyet, 5 beraberlik, 1 mağlubiyete sahip. Bu maçlarda Vitebsk 9 kez gol sevinci yaşadı, 8 kez topu ağlarında gördü.

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