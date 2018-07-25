FC Nordsjaelland - AIK Stockholm karşılaşma önü

UEFA Avrupa Ligi 2.Ön Eleme Turu maçında FC Nordsjaelland ile AIK Stockholm, 26 Temmuz 2018 Perşembe günü karşı karşıya gelecek. Mücadelenin başlama saati 20:45. FC Nordsjaelland, son 5 maçında 1 galibiyet, 2 beraberlik ve 0 yenilgilik form durumunda. AIK Stockholm son 5 mücadelede 0 galibiyet, 1 beraberlik ve 0 mağlubiyet yaşadı.

Maçın iddaa kodu 644. İddaa'da FC Nordsjaelland kazanır 2.20, berabere biter 3.00, AIK Stockholm kazanır 2.40 oranıyla bahisçilere sunuldu. Alt 1.70, üst 1.65 veriyor. Maçta karşılıklı gol var bahsinin oranı 1.35, karşılıklı gol yokun oranı ise 1.95.

FC Nordsjaelland önceki hafta Ajax mücadelesinde 1-3 kazandı.

AIK Stockholm ise FC Nordsjaelland maçında 1-1 berabere kaldı.

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