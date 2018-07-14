FC Nordsjaelland - Esbjerg sahaya çıkıyor

Danimarka Süperlig maçında FC Nordsjaelland ile Esbjerg, 15 Temmuz 2018 Pazar günü karşı karşıya gelecek. Maçın başlangıç saati 13:00. Ev sahibi FC Nordsjaelland, son 5 maçında 2 galibiyet, 2 beraberlik ve 1 yenilgi aldı. Esbjerg son 5 mücadelede 2 galibiyet, 2 beraberlik ve 1 mağlubiyet yaşadı.

Maçın iddaa kodu 219. İddaa'da FC Nordsjaelland kazanır 1.40, berabere biter 3.50, Esbjerg kazanır 5.00 oranıyla bahisçilere sunuldu. 2.5 gol altının oranı 1.85, 2.5 gol üstünün oranı 1.50. Karşılıklı gol var bahsinin oranı 1.40 olarak belirlenirken, karşılıklı gol yokun oranı 1.85.

FC Nordsjaelland son hafta oynanan SonderjyskE maçında 0-0 berabere kaldı.

Esbjerg, Randers FC karşılaşmaında 0-2 kazandı.