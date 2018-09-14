FC Nordsjaelland - Randers FC düellosu

Danimarka Süperlig heyecanı devam ediyor. FC Nordsjaelland, 15 Eylül 2018 Cumartesi günü Randers FC takımını ağırlıyor. Mücadelenin başlama saati 17:00. FC Nordsjaelland 9 puana sahip olarak 9. sırada yer alırken Randers FC 10 puanda ve 7. sırada. FC Nordsjaelland, son 5 maçında 2 galibiyet, 2 beraberlik ve 1 yenilgilik form durumunda. Randers FC, geride kalan 5 maçta 1 galibiyet, 2 beraberlik ve 2 mağlubiyetle sahadan ayrıldı.

Maçın iddaa kodu 359. İddaa'da FC Nordsjaelland kazanır 1.80, berabere biter 3.10, Randers FC kazanır 3.10 oranıyla bahisçilere sunuldu. 2.5 gol altının oranı 1.60, 2.5 gol üstünün oranı 1.75. Karşılıklı gol var 1.50, karşılıklı gol yok 1.70 oranını kazandıracak.

FC Nordsjaelland son haftadaki Elite 3000 müsabasında 1-0 yenildi.

Randers FC ise Odense maçında 4-1 kazandı.

FC Nordsjaelland, bu sezon sahasında oynadığı maçlarda 2 galibiyet, 1 beraberlik, 1 mağlubiyet aldı. FC Nordsjaelland, kendi sahasında 6 gol attı, 2 gol yedi.

Randers FC, dış sahada 0 galibiyet, 2 beraberlik, 1 mağlubiyete sahip. Bu maçlarda Randers FC 4 kez gol sevinci yaşadı, 7 kez topu ağlarında gördü.

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ