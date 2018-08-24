FC Red Star - Auxerre maçı rakamları

Fransa Ligue 2 heyecanı devam ediyor. FC Red Star, 24 Ağustos 2018 Cuma günü Auxerre takımını ağırlıyor. Mücadelenin başlama saati 21:00. Maç öncesi FC Red Star 1 puanla 18. sırada, Auxerre 6 puanla 9. sırada bulunuyor. Ev sahibi FC Red Star, son 5 maçında 0 galibiyet, 1 beraberlik ve 0 yenilgi aldı. Auxerre, son 5 maçında 0 galibiyet, 1 beraberlik ve 0 mağlubiyetlik performans sergiledi.

İddaa'dan 188 kodlu maçta; İddaa oynayanlar FC Red Star kazanırsa 2.80, beraberlik çıkarsa 2.70, Auxerre sahadan galip ayrılırsa 2.10 oranını elde edecekler. Alt 1.50, üst 1.85 veriyor. Karşılıklı gol var 1.55, karşılıklı gol yok 1.65 oranını kazandıracak.

FC Red Star önceki hafta Auxerre mücadelesinde 1-1 berabere kaldı.

Auxerre, FC Red Star karşılaşmaında 1-1 berabere kaldı.

Kendi sahasında 0 galibiyet, 0 beraberlik, 2 mağlubiyet alan FC Red Star, 1 gol attı ve 3 gol yedi.

Auxerre ise deplasmanda çıktığı mücadelelerde 1 galibiyet, 0 beraberlik, 1 mağlubiyetle sahadan ayrıldı. Auxerre, 4 gol atarken 3 gol yedi.

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