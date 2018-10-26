FC Red Star - Orleans maç önü

Fransa Ligue 2 heyecanı devam ediyor. FC Red Star, 26 Ekim 2018 Cuma günü Orleans takımını ağırlıyor. Maçın başlangıç saati 21:00. Maç öncesi FC Red Star 8 puanla 19. sırada, Orleans 19 puanla 6. sırada bulunuyor. FC Red Star son 5 maçında 1 galibiyet, 1 beraberlik ve 3 yenilgi ile oynadı. Orleans son 5 mücadelede 1 galibiyet, 1 beraberlik ve 3 mağlubiyet yaşadı.

İddaa'dan 175 kodlu maçta; İddaa oynayanlar FC Red Star kazanırsa 2.30, beraberlik çıkarsa 2.70, Orleans sahadan galip ayrılırsa 2.50 oranını elde edecekler. 2.5 gol altının oranı 1.35, 2.5 gol üstünün oranı 2.15. Karşılıklı gol var bahsinin oranı 1.65 olarak belirlenirken, karşılıklı gol yokun oranı 1.55.

FC Red Star son haftadaki Sochaux müsabasında 2-0 yenildi.

Orleans ise Clermont maçında 3-0 yenildi.

Kendi sahasında 2 galibiyet, 4 mağlubiyet alan FC Red Star, 6 gol attı ve 9 gol yedi.

Orleans, deplasmanda yaptığı karşılaşmalarda 2 galibiyet, 1 beraberlik, 2 mağlubiyet elde etti. Orleans, deplasmanda 6 kez ağları sarsarken, 9 kez topu kendi kalesinde gördü.

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