FC Roskilde - Lyngby rakamlar

Danimarka 1.Lig heyecanı devam ediyor. FC Roskilde, 09 Eylül 2018 Pazar günü Lyngby takımını ağırlıyor. Mücadelenin başlama saati 14:45. 3 puanlı FC Roskilde 12. sırada bulunuyor, Lyngby 8 puana sahip ve 9. sırada. Ev sahibi FC Roskilde, son 5 maçında 2 galibiyet, 2 beraberlik ve 1 yenilgi aldı. Lyngby son 5 mücadelede 2 galibiyet, 1 beraberlik ve 2 mağlubiyet yaşadı.

İddaa'da 499 kodlu maçı oynayanlar; FC Roskilde galibiyet oranı 2.50, beraberlik oranı 3.10, Lyngby galibiyet oranı 2.10. Alt 1.75, üst 1.60 veriyor. Maçta karşılıklı gol var bahsinin oranı 1.35, karşılıklı gol yokun oranı ise 1.95.

FC Roskilde önceki hafta Skive IK mücadelesinde 4-3 kazandı.

Lyngby ise Fredericia maçında 2-3 yenildi.

FC Roskilde, evinde 0 galibiyet, 1 beraberlik, 2 mağlubiyet yaşadı ve 2 gol atıp 6 gol yedi.

Lyngby, dış sahada 0 galibiyet, 1 beraberlik, 2 mağlubiyete sahip. Bu maçlarda Lyngby 3 kez gol sevinci yaşadı, 8 kez topu ağlarında gördü.

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