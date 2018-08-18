FC Roskilde - Silkeborg maçı istatistikleri

Danimarka 1.Lig heyecanı devam ediyor. FC Roskilde, 19 Ağustos 2018 Pazar günü Silkeborg takımını ağırlıyor. Müsabakanın saati 15:45. Maç öncesi FC Roskilde 1 puanla 12. sırada, Silkeborg 1 puanla 11. sırada bulunuyor. FC Roskilde son 5 maçında 2 galibiyet, 2 beraberlik ve 1 yenilgi ile oynadı. Silkeborg son 5 mücadelede 5 galibiyet, 0 beraberlik ve 0 mağlubiyet yaşadı.

Maçın iddaa kodu 521. İddaa'da FC Roskilde kazanır 3.10, berabere biter 3.00, Silkeborg kazanır 1.85 oranıyla bahisçilere sunuldu. Alt 1.75, üst 1.60 veriyor. Maçta karşılıklı gol var bahsinin oranı 1.40, karşılıklı gol yokun oranı ise 1.85.

FC Roskilde önceki hafta Skive IK mücadelesinde 4-3 kazandı.

Silkeborg ise Vejle-Kolding maçında 5-0 kazandı.

Kendi sahasında 0 galibiyet, 0 beraberlik, 1 mağlubiyet alan FC Roskilde, 0 gol attı ve 3 gol yedi.

Silkeborg, deplasmanda yaptığı karşılaşmalarda 0 galibiyet, 0 beraberlik, 1 mağlubiyet elde etti. Silkeborg, deplasmanda 0 kez ağları sarsarken, 1 kez topu kendi kalesinde gördü.

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