FC Seoul - Chunnam Dragons maçı heyecanı

Güney Kore K Lig 1 heyecanı devam ediyor. FC Seoul, 18 Temmuz 2018 Çarşamba günü Chunnam Dragons takımını ağırlıyor. Mücadelenin başlama saati 13:30. FC Seoul 20 puana sahip olarak 8. sırada yer alırken Chunnam Dragons 16 puanda ve 10. sırada. FC Seoul, son 5 maçında 3 galibiyet, 1 beraberlik ve 1 yenilgilik form durumunda. Chunnam Dragons, geride kalan 5 maçta 0 galibiyet, 2 beraberlik ve 3 mağlubiyetle sahadan ayrıldı.

Maçın iddaa kodu 481. İddaa'da FC Seoul kazanır 1.75, berabere biter 3.10, Chunnam Dragons kazanır 3.30 oranıyla bahisçilere sunuldu. Alt oranı 1.70, üst oranı 1.65. Karşılıklı gol var bahsinin oranı 1.45 olarak belirlenirken, karşılıklı gol yokun oranı 1.80.

FC Seoul önceki hafta Sangju Sangmu mücadelesinde 0-1 kazandı.

Chunnam Dragons ise Daegu maçında 1-4 yenildi.

FC Seoul, bu sezon sahasında oynadığı maçlarda 3 galibiyet, 3 beraberlik, 2 mağlubiyet aldı. FC Seoul, kendi sahasında 10 gol attı, 10 gol yedi.

Chunnam Dragons, deplasmanda yaptığı karşılaşmalarda 1 galibiyet, 5 beraberlik, 2 mağlubiyet elde etti. Chunnam Dragons, deplasmanda 8 kez ağları sarsarken, 11 kez topu kendi kalesinde gördü.