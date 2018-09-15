FC Seoul - Daegu maçı öncesi rakamlar

FC Seoul ve Daegu, 16 Eylül 2018 Pazar günü Güney Kore K Lig 1 maçında karşılaşacak. Mücadelenin başlama saati 10:00. Maç öncesi FC Seoul 33 puanla 8. sırada, Daegu 29 puanla 9. sırada bulunuyor. FC Seoul, son 5 maçında 1 galibiyet, 1 beraberlik ve 3 yenilgilik form durumunda. Daegu, geride kalan 5 maçta 3 galibiyet, 0 beraberlik ve 2 mağlubiyetle sahadan ayrıldı.

İddaa'dan 562 kodlu maçta; İddaa oynayanlar FC Seoul kazanırsa 1.90, beraberlik çıkarsa 3.00, Daegu sahadan galip ayrılırsa 2.90 oranını elde edecekler. Alt 1.65, üst 1.70 veriyor. Karşılıklı gol var 1.50, karşılıklı gol yok 1.70 oranını kazandıracak.

FC Seoul önceki hafta Gangwon mücadelesinde 0-0 berabere kaldı.

Daegu ise Suwon Blue Wings karşılaşmasında 4-2 kazandı.

FC Seoul, evinde 5 galibiyet, 3 beraberlik, 5 mağlubiyet yaşadı ve 17 gol atıp 17 gol yedi.

Daegu, dış sahada 4 galibiyet, 3 beraberlik, 6 mağlubiyete sahip. Bu maçlarda Daegu 13 kez gol sevinci yaşadı, 20 kez topu ağlarında gördü.

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ