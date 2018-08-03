FC Seoul - Jeju United düellosu

FC Seoul ve Jeju United, 04 Ağustos 2018 Cumartesi günü Güney Kore K Lig 1 maçında karşılaşacak. Müsabakanın saati 14:00. Maç öncesi FC Seoul 23 puanla 9. sırada, Jeju United 29 puanla 4. sırada bulunuyor. FC Seoul son 5 maçında 2 galibiyet, 2 beraberlik ve 1 yenilgi ile oynadı. Jeju United son 5 mücadelede 2 galibiyet, 1 beraberlik ve 2 mağlubiyet yaşadı.

İddaa'dan 238 kodlu maçta; İddaa oynayanlar FC Seoul kazanırsa 2.00, beraberlik çıkarsa 3.00, Jeju United sahadan galip ayrılırsa 2.70 oranını elde edecekler. 2.5 gol altının oranı 1.70, 2.5 gol üstünün oranı 1.65. Maçta karşılıklı gol var bahsinin oranı 1.45, karşılıklı gol yokun oranı ise 1.80.

FC Seoul önceki hafta Jeju United mücadelesinde 3-2 kazandı.

Jeju United ise FC Seoul maçında 3-2 yenildi.

FC Seoul, bu sezon sahasında oynadığı maçlarda 4 galibiyet, 3 beraberlik, 3 mağlubiyet aldı. FC Seoul, kendi sahasında 14 gol attı, 14 gol yedi.

Jeju United ise deplasmanda çıktığı mücadelelerde 6 galibiyet, 1 beraberlik, 3 mağlubiyetle sahadan ayrıldı. Jeju United, 15 gol atarken 10 gol yedi.

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