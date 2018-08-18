FC Seoul - Jeonbuk Motors karşılaşma önü

Güney Kore K Lig 1 maçında FC Seoul ile Jeonbuk Motors, 19 Ağustos 2018 Pazar günü karşı karşıya gelecek. Maçın başlangıç saati 13:00. FC Seoul 32 puana sahip olarak 6. sırada yer alırken Jeonbuk Motors 53 puanda ve 1. sırada. FC Seoul, son 5 maçında 3 galibiyet, 0 beraberlik ve 2 yenilgilik form durumunda. Jeonbuk Motors son 5 mücadelede 3 galibiyet, 0 beraberlik ve 2 mağlubiyet yaşadı.

İddaa'da 488 kodlu maçı oynayanlar; FC Seoul galibiyet oranı 3.40, beraberlik oranı 3.30, Jeonbuk Motors galibiyet oranı 1.65. Alt oranı 1.95, üst oranı 1.45. Karşılıklı gol var bahsinin oranı 1.30 olarak belirlenirken, karşılıklı gol yokun oranı 2.05.

FC Seoul son hafta oynanan Suwon Blue Wings maçında 1-2 kazandı.

Jeonbuk Motors ise Pohang Steelers maçında 5-2 yenildi.

Kendi sahasında 5 galibiyet, 3 beraberlik, 3 mağlubiyet alan FC Seoul, 17 gol attı ve 14 gol yedi.

Jeonbuk Motors, deplasmanda yaptığı karşılaşmalarda 9 galibiyet, 1 beraberlik, 2 mağlubiyet elde etti. Jeonbuk Motors, deplasmanda 27 kez ağları sarsarken, 9 kez topu kendi kalesinde gördü.

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ