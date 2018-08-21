FC Seoul - Pohang Steelers maçı rakamları

Güney Kore K Lig 1 heyecanı devam ediyor. FC Seoul, 22 Ağustos 2018 Çarşamba günü Pohang Steelers takımını ağırlıyor. Mücadelenin başlama saati 13:30. FC Seoul 32 puana sahip olarak 7. sırada yer alırken Pohang Steelers 33 puanda ve 6. sırada. Ev sahibi FC Seoul, son 5 maçında 3 galibiyet, 0 beraberlik ve 2 yenilgi aldı. Pohang Steelers, son 5 maçında 2 galibiyet, 1 beraberlik ve 2 mağlubiyetlik performans sergiledi.

Maçın iddaa kodu 516. İddaa'da FC Seoul kazanır 1.80, berabere biter 3.10, Pohang Steelers kazanır 3.10 oranıyla bahisçilere sunuldu. Alt 1.80, üst 1.55 veriyor. Maçta karşılıklı gol var bahsinin oranı 1.40, karşılıklı gol yokun oranı ise 1.85.

FC Seoul önceki hafta Jeonbuk Motors mücadelesinde 0-2 yenildi.

Pohang Steelers ise Gyeongnam FC maçında 0-3 yenildi.

FC Seoul, evinde 5 galibiyet, 3 beraberlik, 4 mağlubiyet yaşadı ve 17 gol atıp 16 gol yedi.

Pohang Steelers ise deplasmanda çıktığı mücadelelerde 4 galibiyet, 3 beraberlik, 4 mağlubiyetle sahadan ayrıldı. Pohang Steelers, 13 gol atarken 12 gol yedi.

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