FC Seoul - Ulsan Horang-i rakamlar

Güney Kore K Lig 1 heyecanı devam ediyor. FC Seoul, 15 Temmuz 2018 Pazar günü Ulsan Horang-i takımını ağırlıyor. Maçın başlangıç saati 13:00. Maç öncesi FC Seoul 19 puanla 8. sırada, Ulsan Horang-i 23 puanla 5. sırada bulunuyor. FC Seoul son 5 maçında 2 galibiyet, 2 beraberlik ve 1 yenilgi ile oynadı. Ulsan Horang-i son 5 mücadelede 1 galibiyet, 0 beraberlik ve 4 mağlubiyet yaşadı.

İddaa'da 216 kodlu maçı oynayanlar; FC Seoul galibiyet oranı 1.90, beraberlik oranı 2.90, Ulsan Horang-i galibiyet oranı 3.00. Alt 1.50, üst 1.70 veriyor. Karşılıklı gol var bahsinin oranı 1.55 olarak belirlenirken, karşılıklı gol yokun oranı 1.65.

FC Seoul son hafta oynanan Jeju United maçında 3-2 kazandı.

Ulsan Horang-i ise Gangwon maçında 1-2 kazandı.

FC Seoul, bu sezon sahasında oynadığı maçlarda 3 galibiyet, 2 beraberlik, 2 mağlubiyet aldı. FC Seoul, kendi sahasında 9 gol attı, 9 gol yedi.

Ulsan Horang-i, deplasmanda yaptığı karşılaşmalarda 2 galibiyet, 3 beraberlik, 2 mağlubiyet elde etti. Ulsan Horang-i, deplasmanda 7 kez ağları sarsarken, 7 kez topu kendi kalesinde gördü.