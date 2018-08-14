FC Tokyo - Kashiwa karşılaşma önü

Japonya J1 Lig heyecanı devam ediyor. FC Tokyo, 15 Ağustos 2018 Çarşamba günü Kashiwa takımını ağırlıyor. Müsabakanın saati 13:00. FC Tokyo 40 puana sahip olarak 2. sırada yer alırken Kashiwa 23 puanda ve 14. sırada. FC Tokyo son 5 maçında 0 galibiyet, 2 beraberlik ve 3 yenilgi ile oynadı. Kashiwa son 5 mücadelede 2 galibiyet, 3 beraberlik ve 0 mağlubiyet yaşadı.

İddaa'da 511 kodlu maçı oynayanlar; FC Tokyo galibiyet oranı 1.75, beraberlik oranı 3.20, Kashiwa galibiyet oranı 3.20. Alt 1.60, üst 1.75 veriyor. Karşılıklı gol var bahsinin oranı 1.50 olarak belirlenirken, karşılıklı gol yokun oranı 1.70.

FC Tokyo son hafta oynanan Gamba Osaka maçında 0-0 berabere kaldı.

Kashiwa, Hiroshima karşılaşmaında 1-0 kazandı.

FC Tokyo, evinde 7 galibiyet, 2 beraberlik, 2 mağlubiyet yaşadı ve 19 gol atıp 11 gol yedi.

Kashiwa, deplasmanda yaptığı karşılaşmalarda 4 galibiyet, 1 beraberlik, 5 mağlubiyet elde etti. Kashiwa, deplasmanda 14 kez ağları sarsarken, 18 kez topu kendi kalesinde gördü.

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ