FC Tokyo - Sagan Tosu maçı heyecanı

FC Tokyo ve Sagan Tosu, 02 Eylül 2018 Pazar günü Japonya J1 Lig maçında karşılaşacak. Müsabakanın saati 13:00. FC Tokyo 41 puana sahip olarak 3. sırada yer alırken Sagan Tosu 25 puanda ve 16. sırada. FC Tokyo, son 5 maçında 0 galibiyet, 2 beraberlik ve 3 yenilgilik form durumunda. Sagan Tosu son 5 mücadelede 2 galibiyet, 0 beraberlik ve 3 mağlubiyet yaşadı.

İddaa'da 587 kodlu maçı oynayanlar; FC Tokyo galibiyet oranı 1.60, beraberlik oranı 3.20, Sagan Tosu galibiyet oranı 3.75. 2.5 gol altının oranı 1.55, 2.5 gol üstünün oranı 1.80. Maçta karşılıklı gol var bahsinin oranı 1.55, karşılıklı gol yokun oranı ise 1.65.

FC Tokyo son haftadaki Gamba Osaka müsabasında 0-0 berabere kaldı.

Sagan Tosu ise Consadole Sapporo karşılaşmasında 3-2 yenildi.

FC Tokyo, bu sezon sahasında oynadığı maçlarda 7 galibiyet, 2 beraberlik, 3 mağlubiyet aldı. FC Tokyo, kendi sahasında 19 gol attı, 12 gol yedi.

Sagan Tosu, dış sahada 1 galibiyet, 4 beraberlik, 6 mağlubiyete sahip. Bu maçlarda Sagan Tosu 6 kez gol sevinci yaşadı, 15 kez topu ağlarında gördü.

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ