FC Tokyo - Yokohama FM maç önü

Japonya J1 Lig heyecanı devam ediyor. FC Tokyo, 22 Temmuz 2018 Pazar günü Yokohama FM takımını ağırlıyor. Mücadelenin başlama saati 13:00. Maç öncesi FC Tokyo 31 puanla 2. sırada, Yokohama FM 20 puanla 10. sırada bulunuyor. Ev sahibi FC Tokyo, son 5 maçında 1 galibiyet, 1 beraberlik ve 3 yenilgi aldı. Yokohama FM son 5 mücadelede 2 galibiyet, 2 beraberlik ve 1 mağlubiyet yaşadı.

İddaa'dan 351 kodlu maçta; İddaa oynayanlar FC Tokyo kazanırsa 1.85, beraberlik çıkarsa 3.10, Yokohama FM sahadan galip ayrılırsa 3.00 oranını elde edecekler. 2.5 gol altının oranı 1.70, 2.5 gol üstünün oranı 1.65. Maçta karşılıklı gol var bahsinin oranı 1.45, karşılıklı gol yokun oranı ise 1.80.

FC Tokyo önceki hafta Sendai mücadelesinde 0-1 yenildi.

Yokohama FM ise Albirex Niigata karşılaşmasında 2-1 kazandı.

Kendi sahasında 5 galibiyet, 2 beraberlik, 1 mağlubiyet alan FC Tokyo, 13 gol attı ve 8 gol yedi.

Yokohama FM, deplasmanda yaptığı karşılaşmalarda 3 galibiyet, 2 beraberlik, 3 mağlubiyet elde etti. Yokohama FM, deplasmanda 14 kez ağları sarsarken, 11 kez topu kendi kalesinde gördü.

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