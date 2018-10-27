FC Wacker Innsbruck - Austria Vienna maçı rakamları

Avusturya Bundesliga maçında FC Wacker Innsbruck ile Austria Vienna, 27 Ekim 2018 Cumartesi günü karşı karşıya gelecek. Müsabakanın saati 18:00. Maç öncesi FC Wacker Innsbruck 10 puanla 10. sırada, Austria Vienna 17 puanla 4. sırada bulunuyor. FC Wacker Innsbruck, son 5 maçında 2 galibiyet, 2 beraberlik ve 1 yenilgilik form durumunda. Austria Vienna son 5 mücadelede 2 galibiyet, 2 beraberlik ve 1 mağlubiyet yaşadı.

Maçın iddaa kodu 345. İddaa'da FC Wacker Innsbruck kazanır 2.80, berabere biter 3.00, Austria Vienna kazanır 1.95 oranıyla bahisçilere sunuldu. Alt 1.80, üst 1.55 veriyor. Karşılıklı gol var bahsinin oranı 1.35 olarak belirlenirken, karşılıklı gol yokun oranı 1.95.

FC Wacker Innsbruck son haftadaki Austria Vienna müsabasında 1-1 berabere kaldı.

Austria Vienna ise FC Wacker Innsbruck karşılaşmasında 1-1 berabere kaldı.

FC Wacker Innsbruck, evinde 2 galibiyet, 3 mağlubiyet yaşadı ve 6 gol atıp 9 gol yedi.

Austria Vienna, deplasmanda yaptığı karşılaşmalarda 2 galibiyet, 1 beraberlik, 3 mağlubiyet elde etti. Austria Vienna, deplasmanda 2 kez ağları sarsarken, 5 kez topu kendi kalesinde gördü.

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ