FC Wacker Innsbruck - Hartberg maç önü

FC Wacker Innsbruck ve Hartberg, 01 Eylül 2018 Cumartesi günü Avusturya Bundesliga maçında karşılaşacak. Müsabakanın saati 18:00. Maç öncesi FC Wacker Innsbruck 3 puanla 11. sırada, Hartberg 3 puanla 10. sırada bulunuyor. Ev sahibi FC Wacker Innsbruck, son 5 maçında 2 galibiyet, 1 beraberlik ve 2 yenilgi aldı. Hartberg, son 5 maçında 3 galibiyet, 1 beraberlik ve 1 mağlubiyetlik performans sergiledi.

Maçın iddaa kodu 459. İddaa'da FC Wacker Innsbruck kazanır 1.80, berabere biter 3.10, Hartberg kazanır 3.10 oranıyla bahisçilere sunuldu. 2.5 gol altının oranı 1.75, 2.5 gol üstünün oranı 1.60. Karşılıklı gol var bahsinin oranı 1.40 olarak belirlenirken, karşılıklı gol yokun oranı 1.85.

FC Wacker Innsbruck önceki hafta FAC Team für Wien mücadelesinde 0-2 yenildi.

Hartberg ise Austria Lustenau karşılaşmasında 2-0 kazandı.

Kendi sahasında 0 galibiyet, 0 beraberlik, 2 mağlubiyet alan FC Wacker Innsbruck, 2 gol attı ve 5 gol yedi.

Hartberg, deplasmanda yaptığı karşılaşmalarda 0 galibiyet, 0 beraberlik, 2 mağlubiyet elde etti. Hartberg, deplasmanda 2 kez ağları sarsarken, 5 kez topu kendi kalesinde gördü.

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