FC Wacker Innsbruck - St. Polten maçı öncesi rakamlar

Avusturya Bundesliga maçında FC Wacker Innsbruck ile St. Polten, 18 Ağustos 2018 Cumartesi günü karşı karşıya gelecek. Maçın başlangıç saati 18:00. FC Wacker Innsbruck 3 puana sahip olarak 8. sırada yer alırken St. Polten 7 puanda ve 2. sırada. Ev sahibi FC Wacker Innsbruck, son 5 maçında 1 galibiyet, 1 beraberlik ve 3 yenilgi aldı. St. Polten, geride kalan 5 maçta 5 galibiyet, 0 beraberlik ve 0 mağlubiyetle sahadan ayrıldı.

Maçın iddaa kodu 367. İddaa'da FC Wacker Innsbruck kazanır 1.90, berabere biter 3.00, St. Polten kazanır 2.90 oranıyla bahisçilere sunuldu. Alt oranı 1.75, üst oranı 1.60. Karşılıklı gol var 1.35, karşılıklı gol yok 1.95 oranını kazandıracak.

FC Wacker Innsbruck önceki hafta FC Wiener Neustadt mücadelesinde 1-2 yenildi.

St. Polten, FAC Team für Wien karşılaşmaında 3-0 kazandı.

Kendi sahasında 0 galibiyet, 0 beraberlik, 1 mağlubiyet alan FC Wacker Innsbruck, 2 gol attı ve 3 gol yedi.

St. Polten, deplasmanda yaptığı karşılaşmalarda 0 galibiyet, 1 beraberlik, 0 mağlubiyet elde etti. St. Polten, deplasmanda 0 kez ağları sarsarken, 0 kez topu kendi kalesinde gördü.

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ