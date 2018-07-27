FC Wiener Neustadt - Blau-Weiss Linz maç önü

Avusturya 1.Lig maçında FC Wiener Neustadt ile Blau-Weiss Linz, 27 Temmuz 2018 Cuma günü karşı karşıya gelecek. Mücadelenin başlama saati 20:10. FC Wiener Neustadt, son 5 maçında 3 galibiyet, 2 beraberlik ve 0 yenilgilik form durumunda. Blau-Weiss Linz son 5 mücadelede 0 galibiyet, 2 beraberlik ve 3 mağlubiyet yaşadı.

Maçın iddaa kodu 213. İddaa'da FC Wiener Neustadt kazanır 1.65, berabere biter 3.30, Blau-Weiss Linz kazanır 3.40 oranıyla bahisçilere sunuldu. Alt 1.70, üst 1.65 veriyor. Maçta karşılıklı gol var bahsinin oranı 1.45, karşılıklı gol yokun oranı ise 1.80.

FC Wiener Neustadt son haftadaki USK Anif müsabasında 1-1 berabere kaldı.

Blau-Weiss Linz ise Wattens karşılaşmasında 2-2 berabere kaldı.

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ