Otomotiv endüstrisindeki elektrikli araç dönüşümü, sıkılaştırılan emisyon regülasyonları ve pahalı yeni teknolojiler (otonom, bağlantılı araçlar) üreticileri işbirliği yapmaya zorluyor.

İtalyan-Amerikan ortaklı Fiat Chrysler (FCA) ise, sektörde işbirliklerinin arttığı dönemde en yakın rakiplerinden birine ortaklık teklifinde bulundu.

Fransız rakibi Renault'a 'birleşme' teklifi yapan FCA, söz konusu birleşme gerçekleşirse dünyanın en büyük üçüncü otomobil üreticisinin yaratılacağını vurguladı.

Buna göre, Renault FCA'nın teklifini kabul ettiği takdirde, ortaya yılda 8.7 milyon araç satan bir dev çıkacak.

FCA açıklamasında, birleşmenin önemli pazarlarda rekabet avantajı yaratacağı, teknoloji geliştirme konusunda kaynak yaratacağı ve yılda 5.6 milyon dolarlık tasarruf yaratılacağı kaydedildi.

2.5 MİLYAR EURO TEMMETTÜ ÖDEYECEK

Öte yandan şirketin açıklama metninde yer alan ifadeye göre, Renault ile birleşmenin marka portfolyosunu lüks modellerden ana akım modellere kadar pazarın tümünü kapsayacak hale getireceği bildirildi.

FCA'nın önerdiği anlaşmaya göre, iki otomobil üreticisi bir Hollandalı holding altında birleşecek. FCA hissedarlarına 2.5 milyar euroluk özel bir temettü ödemesinin ardından, her bir grup yeni şirketin yüzde 50'şer hissesine sahip olacak.

Renault'un teklifi kabul etmesi halinde, Fransız üreticinin Nissan ve Mitsubishi ile yürüttüğü ittifakın geleceği de belirsiz bir hal alacak.