FCR GYO, SPK onayı aldı

Türkiye’nin gayrimenkul sektörüne dinamizm kazandırmayı hedefleyen FCR GYO, halka arz oluyor. Sektöre dinamizm kazandırmayı hedefleyen FCR GYO, yenilikçi vizyonuyla dikkat çekerken, şirket yalnızca gayrimenkul projelerinde değil, aynı zamanda finansal yapısıyla da örnek oluyor.

FCR GYO, bankalara borcu olmayan nadir şirketlerden biri olarak, halka arzdan elde edeceği sermayeyi tamamen yeni yatırımlara ve büyüme odaklı projelere yönlendirecek.