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Haberler Sağlık
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FDA, bebek mamalarındaki kurşun miktarının daha aşağıya çekilmesini tavsiye etti

ABD Gıda ve İlaç Dairesi (FDA), bebek mamalarındaki kurşun miktarının daha düşük olması gerektiği yönünde tavsiye kararı aldığını açıkladı

FDA, bebek mamalarındaki kurşun miktarının daha aşağıya çekilmesini tavsiye etti
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AA

FDA'nın yayımladığı taslak kılavuzda, "Bazı bebek ve çocuk mamalarında izin verilen kurşun seviyeleri milyarda 20 parça veya daha az olarak ayarlanmalıdır" ifadesine yer verildi.

Sağlık kuruluşu, yeni tavsiyenin kapsadığı bebek mamalarının, 2 yaşından küçük bebekler için, kutu, kavanoz ve tüp içinde satılan yiyecekleri kapsadığını belirtti.

FDA Komiseri Dr. Robert Callif, "Bugünün taslak kılavuzuna göre, FDA bu gıdalardan kaynaklanan kurşuna maruz kalma oranında yüzde 27'ye varan bir düşüş yaşanabileceğini tahmin ediyor" dedi.

Consumers Reports'un gıda politikası direktörü Brian Ronholm, FDA'nın yeni tavsiyesi sonrası yaptığı açıklamada, "FDA'nın bu yeni standartları önermesinden dolayı cesaretlendik, ancak toksik kurşuna maruz kalmayı sınırlayarak, bebekleri ve küçük çocukları korumak için açıkça daha fazlasının yapılması gerekiyor" ifadelerine yer verdi.

"MİLYARDA 10 PARÇADAN FAZLA KURŞUN İÇERMEMELİ"

Yeni FDA kılavuzunda, bebeklere ve küçük çocuklara pazarlanan kuru tahılların milyarda 20 parçadan, bebek maması muhallebileri, meyveler, gıda karışımları, pudingler, sebzeler, yoğurtlar ve tek bileşenli etler ve sebzelerin milyarda 10 parçadan fazla kurşun içermemesi gerektiği önerildi.

2021'de yapılan Kongre soruşturması, önde gelen bebek maması üreticilerinin bilerek yüksek düzeyde toksik metal içeren ürünler sattığını tespit ederken, kurşun, arsenik, kadmiyum ve cıva, Dünya Sağlık Örgütünün bebekler ve çocuklar için endişe duyulması gereken en önemli 10 kimyasal listesinde yer alıyor.

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