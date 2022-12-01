Feci kaza: 2 ölü, 2 yaralı

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Haberler Gündem Trafik TIR'a arkadan çarptı: Feci kazada 2 ölü, 2 yaralı
ABONE OL

TIR'a arkadan çarptı: 2 ölü, 2 yaralı

Manisa'da, TIR'a arkadan çarpan otomobilde sıkışan 2 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı. Yaralılar hastanede tedavi altına alınırken, TIR sürücüsü gözaltına alındı

TIR'a arkadan çarptı: Feci kazada 2 ölü, 2 yaralı
Feci kaza: 2 ölü, 2 yaralı
0:00 / 0:00
AA

Manisa'da, TIR'a arkadan çarpan otomobildeki 2 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı.

İzmir-İstanbul Otoyolu Akhisar ilçesi geçişinde, sürücüsü henüz tespit edilemeyen otomobil, Akhisar servis noktası yakınında, önde seyreden Ali T'nin kullandığı TIR'ın dorsesine çarptı.

İhbar üzerine kaza yerine sağlık, itfaiye, jandarma ve polis ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekipleri, otomobilde sıkışan 2 kişinin yaşamını yitirdiğini belirledi. Otomobilden yaralı olarak çıkarılan 2 kişi ise ambulansla Akhisar'daki hastanelere kaldırıldı.

TIR sürücüsü gözaltına alındı.

24 SAAT GÜNÜN ÖZETİ
24 saat
24 saat günün önemli haberleri ve gelişmeleri

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

ÖNE ÇIKAN HABERLER

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
Canlı Altın Fiyatları
Güncel Döviz Fiyatları

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

Ankara'da durdurulan TIR'da 12,5 kilogram esrar yakalandı
GÜNDEM Durdurulan TIR'da 12,5 kilogram esrar yakalandı
Resim Hayırlı Cumalar mesajları 2022! 2 Aralık 2022 yeni, dualı, cuma mesajları ve sözleri!
GÜNDEM Resim Hayırlı Cumalar mesajları ve sözleri!
İstanbul'da trafik kilit! Yoğunluk yüzde 83
GÜNDEM İstanbul'da trafik kilit! Yoğunluk yüzde 83
Son dakika: Milli Güvenlik Kurulu toplantısı başladı - Haberler
GÜNDEM Milli Güvenlik Kurulu toplantısı başladı
"ABD'nin 'ortak devriye' ifadesi önemli"
GÜNDEM "ABD'nin 'ortak devriye' ifadesi önemli"
Son dakika: İstanbul'da scooterların hız sınırı düşürüldü - Haberler
GÜNDEM İstanbul'da scooterların hız sınırı düşürüldü
Son dakika: Ankara'da 5 kişinin katili olan Afgan için kırmızı bülten! -Güncel haberler
GÜNDEM 5 kişinin katili olan Afgan için kırmızı bülten!
HDP Edremit İlçe Eş Başkanı Sultan Karasu tutuklandı! - En son haberler
GÜNDEM HDP Edremit İlçe Eş Başkanı Karasu tutuklandı
SON DAKİKA | Bursa'da tek motorlu uçak düştü: 2 kişi hayatını kaybetti - Güncel haberler
GÜNDEM Bursa'da tek motorlu uçak düştü! 2 kişi hayatını ...
"Her şey 20 saniyede oldu" diyen sanığa 26 yıl hapis cezası! - Haberler
GÜNDEM "Her şey 20 saniyede oldu" diyen sanığa 26 yıl

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.