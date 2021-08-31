Feci kaza! Anne ve 9 yaşındaki oğlu hayatını kaybetti - Haberler

İHA

Kaza, bugün sabah saatlerinde Sivas - Erzincan kara yolunda meydana geldi. Alınan bilgiye göre, Bursa’dan Erzurum’un Aşkale ilçesine gitmekte olan Süleyman Önal idaresindeki otomobil, şarampole uçtu.

İHA'nın haberine göre, kazada araçta bulunan aynı aileden Tuba Önal (38) ve oğlu Mehmet Emin Önal (9) hayatını kaybetti, sürücü eşi Süleyman ve oğlu Ahmet Efe Önal (13) yaralandı.

Yaralılar ambulansla Mengücek Gazi Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Kaza mahallinde trafik ve jandarma ekipleri tedbir alırken Cumhuriyet Savcısının incelemesinin ardından cenazeler hastane morguna kaldırıldı.

Hayatını kaybeden Tuba Önal ve yaralanan eşinin özel güvenlik görevlisi olarak çalıştıkları ve Bursa’dan Aşkale’ye gittikleri belirtildi. Öte yandan kazanın sürücünün uyumasından kaynaklandığı ihtimali üzerinde duruluyor.