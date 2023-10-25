Cip, 150 metre yüksekten dereye uçtu; sürücü öldü
Giresun'da feci bir kaza meydana geldi. Olayda bir cip, 150 metre yüksekten dereye uçtu. Aracın sürücüsü olay yerinde hayatını kaybetti
Giresun'da 150 metre yükseklikten dere yatağına düşen cipin sürücüsü Özcan Şen (49), hayatını kaybetti.
DHA'nın haberine göre kaza, dün akşam saatlerinde Espiye ilçesi Kaleboyu Mahallesi'nde meydana geldi.
Özcan Şen idaresindeki plakası belirlenemeyen cip, 150 metre yükseklikten dere yatağına yuvarlandı. İhbarla kaza yerine jandarma, AFAD, İtfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Sağlık ekipleri, Şen'in hayatını kaybettiğini belirledi. Şen'in cansız bedeni, ekiplerce çıkarılarak ambulans ile Espiye Devlet Hastanesi morguna götürüldü. Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.