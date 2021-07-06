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Haberler Gündem Feci kaza! Önce yayalara sonra duvara çarptı - Haberler
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Otomobil, kaldırımda yürüyenlere ve duvara çarptı: 6 yaralı!

Adıyaman'da feci bir kaza meydana geldi. Kentte, bir otomobilin önce kaldırımda yürüyen 5 kişiye ardından iş yerinin duvarına çarpmasıyla 1'i bebek, 1'i çocuk 6 kişi yaralandı. Kaza anı, güvenlik kamerasına anbean yansıdı

Feci kaza! Önce yayalara sonra duvara çarptı - Haberler
DHA

Kaza, öğle saatlerinde meydana geldi. Doğan Mert yönetimindeki 38 ABP 432 plakalı otomobil, kontrolden çıkıp, kaldırımda yürüyen 1'i bebek 5 kişiye çarptı ardından yol kenarındaki pastanenin duvarına çarparak durdu.

DHA'nın haberine göre, kazada sürücü Doğan Mert ile Pınar Dinçer (33), Abdurrahman Dinçer (34), Ali Dinçer (1), Yasemin Çolaklı (34) ve Ayşe Çolaklı (6) yaralandı.

İhbarla kaza yerine gelen sağlık görevlileri, 6 yaralıyı ambulanslarla Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı.
Kaza anı ise pastanenin güvenlik kameralarınca saniye saniye kaydedildi.

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