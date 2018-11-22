Kaza saat 23.00 sıralarında İzmir-Ankara D 300 karayolu Hisarkapı kavşağında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre İzmir istikametinden Uşak istikametine seyir halinde olan Zafer Karaarslan (23) idaresindeki otomobil, kırmızı ışıkta bekleyen Rahmi Adıgüzel (43) idaresindeki TIR'a arkadan çarptı.

Çarpışmanın etkisiyle hurdaya dönen araç içerisinde sıkışan otomobil sürücüsü Zafer Karaarslan, olay yerine sevk edilen Manisa Büyükşehir Belediyesi 110 AKS ekipleri tarafından sıkıştığı yerden kurtarıldı.

112 acil servis ekipleri tarafından ilk müdahalesi olay yerinde yapılan Karaarslan, Kula Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Burada tedavileri yapılan Karaarslan, ağır yaralı olarak Salihli Devlet Hastanesi'ne sevk edildi.

Karaarslan’ın hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi. Kaza dolayısıyla trafik bir süre tek şeritten sağlandı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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