İHA

Olay, geçtiğimiz günlerde Bağcılar'da meydana geldi. Edinilen bilgiye göre; arkadaşlarıyla oyun oynayan bir çocuk aniden sokağa giren bir aracın altında kalarak sürüklendi.

İHA'nın haberine göre kaza anı kameralara yansıdı. Görüntüde 2 çocuğun sokakta oyun oynadıkları görülüyor. Çocuklardan birinin yerinden kalktığı sırada aniden sokağa bir aracın girdiği görülüyor.

Görüntülerde sokağa giren otomobilin yerde oynayan çocuğu altına alarak sürüklediği dikkat çekiyor. Bir süre duraklayan sürücünün daha sonra ilerlediği ve bu sırada araç altında kalan çocuğun da sendeleyerek araç altından çıktığı görülüyor.