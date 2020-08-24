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HaberlerGündem3. SayfaFeci kaza! Oyun oynayan çocuğu otomobil ezdi!
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Bağcılar’da dehşete düşüren görüntü: Sokakta oyun oynayan çocuğu otomobil böyle ezdi

İstanbul'da dehşete düşüren bir olay meydana geldi. Bağcılar'da bir otomobil, ara sokakta oyun oynayan çocuğu fark etmeyerek altına alarak sürükledi. Kaza anı kameralara yansıdı

Bağcılar
İHA

Olay, geçtiğimiz günlerde Bağcılar'da meydana geldi. Edinilen bilgiye göre; arkadaşlarıyla oyun oynayan bir çocuk aniden sokağa giren bir aracın altında kalarak sürüklendi.

İHA'nın haberine göre kaza anı kameralara yansıdı. Görüntüde 2 çocuğun sokakta oyun oynadıkları görülüyor. Çocuklardan birinin yerinden kalktığı sırada aniden sokağa bir aracın girdiği görülüyor.

Görüntülerde sokağa giren otomobilin yerde oynayan çocuğu altına alarak sürüklediği dikkat çekiyor. Bir süre duraklayan sürücünün daha sonra ilerlediği ve bu sırada araç altında kalan çocuğun da sendeleyerek araç altından çıktığı görülüyor.

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