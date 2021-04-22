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HaberlerGündem3. SayfaFECİ KAZA! Son dakika: Okul yolunda kafa kafaya çarpıştılar!
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Feci kaza: Kafa kafaya çarpıştılar! 3'ü çocuk 7 yaralı

Ankara'nın Yenimahalle ilçesinde çocuğunu okula götüren Ömer Coşkun yönetimindeki otomobil, başka bir araçla kafa kafaya çarpıştı. Araçların hurdaya döndüğü feci kazada, 3'ü çocuk toplam 7 kişi yaralandı

FECİ KAZA! Son dakika: Okul yolunda kafa kafaya çarpıştılar!
Feci kaza: Kafa kafaya çarpıştılar!
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İHA

Ankara'nın Yenimahalle ilçesinde 2 otomobil kafa kafaya çarpıştı. Kazada 3'ü çocuk toplam 7 kişi yaralandı.

Feci kaza, sabah saat 08.00 sıralarında Ankara'nın Yenimahalle ilçesi Turgut Özal Mahallesi'nde meydana geldi. İHA'nın haberine göre, Ömer Coşkun idaresindeki 06 AT 7716 plakalı otomobil ile henüz sürücüsünün ismi öğrenilemeyen 34 RG 6894 plakalı araç 1640. Cadde ile 2164. Cadde kesişiminde kafa kafaya çarpıştı.

Kazanın şiddetiyle hurdaya dönen iki otomobilde bulunan 3'ü çocuk 7 kişi yaralandı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda polis, 112 Acil Servis ve itfaiye ekibi sevk edildi.

Yaralılar, olay yerinde yapılan ilk müdahalelerinin ardından ambulans ile çevredeki hastanelere kaldırıldı. Ömer Coşkun'un 7 yaşındaki oğlu Ayaz'ı okula götürdüğü öğrenildi. Polis, kazaya ilişkin inceleme başlattı.

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