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Burdur'da feci kaza! Tankerle çarpışan otomobil sürücüsü öldü

Burdur'da meydana gelen feci kazada, otomobil, tankerle kafa kafaya çarpıştı. Otomobil sürücüsü Tolga Bilgiç olay yerinde yaşamını yitirdi. Tanker sürücüsü ise, jandarma ekibince karakola götürüldü

Feci kaza! Tankerle kafa kafaya çarpıştı
AA

Burdur'da tankerle çarpışan otomobilin sürücüsü hayatını kaybetti.

Tolga Bilgiç'in (29) kullandığı 07 ANF 396 plakalı otomobil, S.A. yönetimindeki 32 ABK 890 plakalı tanker ile Isparta-Antalya kara yolunda Burdur sınırlarındaki Çamlıdere mevkiinde çarpıştı. İhbar üzerine kaza yerine jandarma ve 112 Acil Servis ekipleri sevk edildi.

TANKER SÜRÜCÜSÜ KARAKOLA GÖTÜRÜLDÜ

Sağlık ekibi, otomobil sürücüsünün yaşamını yitirdiğini belirledi. Bilgiç'in cenazesi incelemenin ardından Burdur Devlet Hastanesinin morguna gönderildi. Tanker sürücüsü ise jandarma ekibince karakola götürüldü.

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