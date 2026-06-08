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        Feci kazada feci görüntü!

        Edirne'de yolun karşısına geçmeye çalışırken TIR'ın altında kalan emlakçı Nazmi Çavuş yaşamını yitirdi. Feci olay güvenlik kamerasına yansıdı

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 08 Haziran 2026 - 16:36 Güncelleme:
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        Feci kazada feci görüntü!

        Edirne'nin Havsa ilçesinde, yolun karşısına geçmeye çalışırken TIR’ın altında kalan emlakçı Nazmi Çavuş (51), yaşamını yitirdi. Kaza anı, güvenlik kamerasına yansıdı.

        DHA'nın haberine göre kaza, saat 14.00 sıralarında, 23 Kasım Caddesi ile Fatih Caddesi kesişimindeki ışıklı kavşakta meydana geldi.

        Karşıya geçme çalışan Nazmi Çavuş’a, M.Ç.’nin kullandığı TIR çarptı. TIR şoförü, çevredekilerin uyarısıyla aracı dururken, ihbar üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

        Sağlık ekiplerinin kontrolünde, TIR’ın altında kalan Nazmi Çavuş’un hayatını kaybettiğini belirledi. Çavuş’un cansız bedeni, savcı ve olay yeri ekiplerinin incelemesinin ardından Havsa Devlet Hastanesi morguna götürüldü. TIR şoförü M.C. gözaltına alındı.

        Güvenlik kamerasına yansıyan kazaya ilişkin soruşturma başlatıldı.

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