Feci kazada sürücü ve eşi öldü, 3 yaralı

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Haberler Gündem Trafik Feci kazada sürücü ve eşi öldü, 3 yaralı
ABONE OL

Konya'da feci kaza: Sürücü ve eşi öldü, 3 yaralı

Konya'da, aşırı hız ve şerit ihlali yaptığı iddia edilen hafi ticari araç, kontrolden çıkarak yol kenarındaki elektrik direğine çarptı. Kazada hurdaya dönen araçta sürücü Alaaddin ve eşi Nurten Kılınç hayatını yitirdi, 3 kişi yaralandı

Feci kazada sürücü ve eşi öldü, 3 yaralı
Feci kazada sürücü ve eşi öldü, 3 yaralı
0:00 / 0:00
DHA

Konya'da hafif ticari aracı elektrik direğine çarptığı kazada, sürücü ve eşi öldü, 3 kişi yaralandı.

Kaza, saat 15.30 sıralarında Konya-Aksaray yolunun 80'inci kilometresinde meydana geldi. Alaaddin Kılınç'ın kullandığı hafif ticari araç, iddiaya göre, aşırı hız ve şerit ihlali sonucu kontrolden çıkarak, yol kenarındaki elektrik direğine çarptı.

SÜRÜCÜ VE EŞİ OLAY YERİNDE CAN VERDİ

Hurdaya dönün aracın sürücüsü Alaaddin Kılınç ve yolcu eşi Nurten Kılınç yaşamını yitirdi. Araçta bulunan Gülten Görgöz, Veysel Görgöz ve Türkan Erkuş da yaralandı. İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Yaralılar, ambulanslarla Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesi ve Konya Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı. Kazada yaşamını yitiren çiftin cansız bedeni de otopsi için Konya Şehir Hastanesi morguna kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

24 SAAT GÜNÜN ÖZETİ
24 saat
24 saat günün önemli haberleri ve gelişmeleri

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

ÖNE ÇIKAN HABERLER

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
Canlı Altın Fiyatları
Güncel Döviz Fiyatları

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

TOKİ Orta Gelir Grubu Başvuru Şartları Nedir, Ne Zaman Başlayacak? TOKİ Orta Gelir Kampanyası Nedir, Kimler Başvurabilir?
GÜNDEM TOKİ'den orta gelir grubuna müjde!
SON DAKİKA | Ardahan'da 5 büyüklüğünde deprem! Kars, Ardahan ve Ağrı'dan da hissedildi... AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler listesi - Haberler
GÜNDEM Ardahan'da 5 büyüklüğünde deprem!
PMYO mülakat sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak 2022? Gözler EGM'de: PMYO sonucu nasıl öğrenilir? PMYO mülakat sonucu sorgulama sayfası!
GÜNDEM PMYO mülakat sonuçları ne zaman açıklanacak 2022?
Boğazda tekneden ateş açan iki kadına gözaltı! - Güncel haberler
GÜNDEM Boğazda tekneden ateş açan iki kadına gözaltı!
Eski istihbaratçı Yekebaş'a iyi hal indirimi
GÜNDEM Eski istihbaratçı Yekebaş'a iyi hal indirimi
Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
GÜNDEM Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
Silahı kurcalarken kuzeni ölen çocuk serbest
GÜNDEM Silahı kurcalarken kuzeni ölen çocuk serbest
ATA AÖF Kayıt Yenileme Ne Zaman, Nasıl Yapılır? 2022-2023 ATA AÖF Harç Ücretleri Ne Kadar?
GÜNDEM ATA AÖF kayıt yenileme ne zaman, nasıl yapılır?
Avrupa’nın milliyetçi ve sağ kanadı
GÜNDEM Avrupa’nın milliyetçi ve sağ kanadı
SON DAKİKA HAVA DURUMU | Meteoroloji'den İstanbul ve birçok il için sağanak yağış uyarısı! İstanbul hava durumu nasıl olacak, yağmur ne zaman yağacak?
GÜNDEM 4 kent için "sarı" alarm İstanbul için sağanak ...

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.