İHA

Şanlıurfa'da, oyun oynadığı kayanın altında kalan 11 yaşındaki kız çocuğu kurtarılamadı.

Olay, Siverek ilçesi kırsal Bayırözü Mahallesi'nde meydana geldi. Kız çocuğu, evinin çevresinde bulunan kayalıklarda arkadaşlarıyla oyun oymaya başladı. Bu sırada kız çocuğunun üzerine kapa parçası devrildi.

Kız çocuğunu kayanın altından kurtaramayan aile, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ve jandarma ekipleri, çocuğu kayanın altından çıkararak Siverek Devlet Hastanesi'ne kaldırdı. Kız çocuğu, burada yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Feci olayla ilgili inceleme başlatıldı.