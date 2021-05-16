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HaberlerGündem3. SayfaFeci olay! Küçük çocuğa köpekler saldırdı - Haberler
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Van'da köpeklerin saldırdığı 6 yaşındaki Ruken hayatını kaybetti

Van'da feci bir olay meydana geldi. Kentte, köpeklerin saldırısına uğrayan Ruken Kolcu (6),hayatını kaybetti

Feci olay! Küçük çocuğa köpekler saldırdı - Haberler
Feci olay! Küçük çocuğa köpekler saldırdı
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DHA

Tuşba ilçesinde yaşayan Kolcu ailesinin 4 çocuğundan biri olan Ruken Kolcu, sabah saatlerinde evlerinin yakınlarındayken bir anda kayboldu.

DHA'nın haberine göre, kızlarını arayan ve bulamayan aile, polise haber verdi. Öğle saatlerinde ise evlerinin yaklaşık 500 metre ilerisinde kız çocuğunun köpeklerin saldırısı sonucu öldüğü haberi geldi.

Olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edilirken, yapılan inceleme sonrası ölenin Ruken Kolcu olduğu belirlendi. Çocuğun cansız bedeni cenaze aracıyla morga kaldırıldı.

Mahallede köpeklerin çok fazla olduğunu ve bu olayın ilk olmadığını belirten Beyüzümü Mahalle Muhtarı Ramazan Eralmaç, geçen günlerde de aynı mahallede bir kadının köpeklerin saldırısına uğradığını söyledi. Muhtar Eralmaç, konuyla ilgili belediye yetkililerine müracaatta bulunduğunu belirterek çözüm bulunmasını istedi. Başka acıların yaşanmasını istemediklerini de belirten Eralmaç, "Bir vatandaş beni aradı ve mezbahanenin altında bir çocuk cesedinin bulunduğunu söylediler. Biz de polis ekipleriyle birlikte gittik ve çocuğun cenazesini aldık getirdik. En acı çektiğimiz bu çocuğumuz oldu. Sabahtandır anne, babası ve yakınları arıyorlar bulamıyorlar. Çocuk köpeklerin saldırısına uğruyor ve orada vefat ediyor" diye konuştu.

Aynı mahallede oturanlar da köpeklerden çok rahatsız olduklarını belirterek, sokağa çıkamadıklarını söyledi.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.
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