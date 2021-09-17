Feci olay! Tramvay ile cam duvar arasında kaldı - Haberler

Feci olay! Tramvay ile cam duvar arasında kaldı 0:00 / 0:00

AA

Bağcılar-Kabataş seferini yapan tramvaydan Gülhane durağında inen 75 yaşındaki Cengiz Ayanoğlu, karşıya geçmeye çalışırken dengesini kaybederek düştü. Ayanoğlu, bu sırada hareket eden tramvay ile durağın cam duvarı arasında sıkıştı.

AA'nın haberine göre, haber verilmesi üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Polis ekiplerinin emniyet şeridine aldığı durak, yolcuların tramvaydan tahliye edilmesinin ardından kapatıldı.

İtfaiye ekiplerinin cam duvarı keserek kurtardığı Ayanoğlu, sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı. Ayanoğlu'nun vücudunda kırıklar olduğu öğrenildi.

Olay nedeniyle durdurulan tramvay seferleri, yaralının sıkıştığı yerden çıkarılarak hastaneye kaldırılmasının ardından normale döndü.