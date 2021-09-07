DHA

Eskişehir´de oturan Ümmügül Can, Porsuk çayının Odunpazarı ilçesine bağlı Kurtuluş Mahallesi´nden geçen bölümünde dengesini kaybederek suya düştü. Kısa bir süre sonra ise gözden kayboldu.

DHA'nın haberine göre, çevredekilerin ihbarıyla gelen polis ekipleri, AFAD ve Eskişehir Büyükşehir Belediyesi dalgıç ekibi Porsuk çayında arama çalışması başlattı. Yaklaşık yarım süren aramaların ardından Ümmügül Can bulunarak kıyıya çıkarıldı.

Sağlık ekiplerince ilk müdahalesi yapılan Can´ın hayatını kaybettiği belirlendi. Acı haberi alarak Porsuk çayına gelen yakınları ise gözyaşlarına boğuldu. Yaşlı kadının yakınlarından biri Ümmühan Can´ın öldüğüne inanamadığını ifade ederek, "O mu gerçekten? Değil deyin Allah aşkına" diyerek gözyaşı döktü. Ümmügül Can'ın cansız bedeni yapılan incelemelerin ardından Yunus Emre Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

MERAKLA İZLEDİLER

Porsuk çayına düşen Ümmügül Can´ı arama çalışmaları sırasında köprü ve çevresinde büyük bir kalabalık oluştu. Polis ekiplerinin uyarılarına rağmen dağılmayanlar çalışmaları merakla izledi.