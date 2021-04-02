Yolda yürürken başına cam düştü! 0:00 / 0:00

İHA

Olay, saat 13.30 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre 2 çocuk annesi Gül Çetin (25),7 yaşındaki çocuğunu okula götürürken, 2'nci kattaki dükkanın camı üzerine düştü.

İHA'da yer alan habere göre, sesi duyan çevredeki vatandaşlar kadının üzerinde duran camı kaldırıp yardımcı oldu. Yaralı kadın, esnaf tarafından araçla hastaneye kaldırıldı. Hayati tehlikesi bulunmayan ancak başına dikişler atılan kadın taburcu edildi.

"CAM TAKILIRKEN DÜŞTÜ"

Olayı gören çevredeki bir esnaf büyük bir ses duyduklarını söyleyerek, "Kadın camın altındaydı çıkardım hemen. Ambulans bekledik bir süre gelmeyince de kadını araçla hastaneye götürdüler. İlk başta bir şeyi yoktu kadının ama sonradan kafasından bayağı bir kan geldi" dedi.

Görgü tanığı bir başka esnaf ise kadının durumunun iyi olduğunu söyleyerek, "Cam takarken aşağıya düşmüş" diye konuştu.