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Haberler Gündem 3. Sayfa İzmir'de feci ölüm! Aracına yakıt doldururken otomobil çarptı -Güncel haberler
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Yolda aracına yakıt doldururken otomobilin çarpmasıyla hayatını kaybetti

İzmir'de feci bir kaza meydana geldi. Kentte yolda kalan aracına yakıt dolduran bir kişi, arkasından gelen otomobilin çarpmasıyla hayatını kaybetti

İzmir'de feci ölüm! Aracına yakıt doldururken otomobil çarptı -Güncel haberler
Feci ölüm! Aracına yakıt doldururken otomobil çarptı
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DHA

İzmir'in Gaziemir ilçesinde yolda kalan İsmail Akkol (42), yakındaki akaryakıt istasyonunda aldığı yakıtı, hafif ticari aracına doldururken, arkasından gelen otomobilin çarpması sonucu metrelerce sürüklendi. Olay yerine gelen sağlık ekibinin yaptığı kontrolde Akkol'un hayatını kaybettiği belirlendi.

DHA'nın haberine göre kaza, saat 04.30 sıralarında Akçay Caddesi Esbaş Alt Geçidinde meydana geldi.

Gaziemir yönünden Menderes istikametine seyir halinde olan İsmail Akkol yönetimindeki hafif ticari aracın Esbaş Alt Geçidi'nde yakıtı bitti. Bunun üzerine aracının uyarı ışıklarını yakan Akkol, yakında bulanan bir akaryakıt istasyonundan yakıt alarak aracının yanına geldi.

METRELERCE SÜRÜKLENDİ

Akkol, damacanada bulunan yakıtı aracına doldurduğu sırada, Y.B. yönetimindeki otomobilin çarpması sonucu metrelerce sürüklendi.

Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine gelen polis ekipleri alt geçidi trafiğe kapatarak güvenlik önlemi aldı. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde, Akkol'un yaşamını yitirdiği belirlendi. Kaza haberiyle olay yerine gelen yakınları, Akkol'un yaşamını yitirdiğini öğrenince sinir krizi geçirdi.

Akkol'a çarpan otomobil sürücüsü Y.B. ise polis ekipleri tarafından polis merkezine götürüldü. Akkol'un cenazesi, savcının incelemesinin ardından İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Kazayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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