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Haberler Gündem Ege Feci ölüm! Antalya'da elektrikli bisiklet kazası: Otobüsün altında kaldı - Haberler
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Kullandığı elektrikli bisiklet devrilince otobüsün altında kaldı

Antalya'da kontrolünü kaybettiği elektrikli bisikletin devrilmesi sonucu arkadan gelen özel halk otobüsünün altında kalan Hindistan asıllı Türk vatandaşı Sam Baman İrani (63), yaşamını yitirdi

Feci ölüm! Antalya'da elektrikli bisiklet kazası: Otobüsün altında kaldı - Haberler
Feci ölüm! Devrilen bisiklet otobüsün altında kaldı
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DHA

Kaza, saat 11.00 sıralarında meydana geldi. Kent merkezine doğru giden Hindistan asıllı Türk vatandaşı Sam Baman İrani´nin kontrolünü kaybettiği elektrikli bisiklet devrildi.

DHA'nın haberine göre, bu sırada arkadan gelen Antalya Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı 07 AU 0316 plakalı özel halk otobüsü, Sam Baman İrani'nin üzerinden geçti. Yaralanan İrani, sağlık ekiplerinin müdahalesine rağmen kurtarılamadı. İrani'nin kaza yerine gelen yakınları gözyaşı döktü.

Otobüs şoförü A.S. ise ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü. Sam Baman İrani'nin cenazesi ise otopsi yapılmak üzere Antalya Adli Tıp Kurumu'nun morguna kaldırıldı.

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