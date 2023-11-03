Tokat'ta trenin çarptığı kişi hayatını kaybetti!
Tokat'ta feci bir olay yaşandı. Kentte rayların üzerinde bir kişinin parçalanmış bedeni bulundu. Yapılan incelemede cesedin bölgedeki tuğla fabrikasında çalışan İbrahim Ç.ye ait olduğu anlaşıldı
Tokat'ın Turhal ilçesinde tren çarpan kişi yaşamını yitirdi.
AA'da yer alan habere göre sabah saatlerinde bir kişinin rayların üzerinde parçalanmış cesedi bulundu.
Yapılan incelemede cesedin, bölgedeki bir tuğla fabrikasında çalışan İbrahim Ç'ye (43) ait olduğu belirlendi.
Gece tren çarpması sonucu hayatını kaybettiği tespit edilen İbrahim Ç'nin cesedi, incelemenin ardından Tokat Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.