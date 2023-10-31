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        Haberler Gündem Güncel Feci ölüm! Yaşlı kadın alevler içerisinde kaldı - Haberler

        Yaşlı kadın evinde çıkan yangında hayatını kaybetti

        Manisa'da feci bir yangın çıktı. Olayda yalnız yaşayan 74 yaşındaki Ayşe Aydın, alevler içerisinde kaldı. İtfaiye ekiplerinin söndürdüğü yangında yaşlı kadının yaşamını yitirdiği belirlendi

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 31.10.2023 - 09:51 Güncelleme: 31.10.2023 - 09:53
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        Feci ölüm! Yaşlı kadın alevler içerisinde kaldı
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        Manisa'nın Selendi ilçesinde bir evde çıkan yangında yalnız yaşayan 74 yaşındaki kadın hayatını kaybetti.

        29 Ekim 2023 Cumhuriyetimizin Yüzüncü Yılı

        İHA'da yer alan habere göre saat 03.00 sıralarında ilçeye bağlı Çortak Mahallesi'nde tek başına yaşayan 74 yaşındaki 6 çocuk annesi Ayşe Aydın'ın evinde henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı.

        Evden çıkan dumanları fark eden komşuları hemen durumu itfaiyeye haber verdi. Kısa süre içerisinde olay yerine gelen itfaiye ekipleri tarafından söndürülen yangın sonrası, evin içerisinde uyuyan Ayşe Aydın'ın cansız bedeni bulundu.

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        Aydın'ın cenazesi morga kaldırılırken, yangınla ilgili soruşturma başlatıldı.

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