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Haberler Gündem Trafik Feci son! Bozulan aracı çekiyordu - Güncel Haberler
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Bolu'da çekici sürücüsünün feci sonu! Bozulan aracı çekiyordu

Bolu'da TEM Otoyolu'nda arızalanan kamyoneti, çekiciye yükleyip aracına binmeye çalışan sürücü Muharrem Durhan, arkadan gelen TIR'ın çarpmasıyla hayatını kaybetti. Durhan'ın yakınları, geldikleri kaza yerinde gözyaşlarına boğuldu

Feci son! Bozulan aracı çekiyordu - Güncel Haberler
Feci son! Bozulan aracı çekiyordu
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DHA

Bolu'da, bozulan aracı çekiciye yükleyen sürücü, TIR'ın çarpmasıyla yaşamını yitirdi.

Kaza, saat 11.30 sıralarında TEM Otoyolu Çakmaklar mevkisinde meydana geldi. Otoyolda arıza yapan kamyoneti almaya giden Muharrem Durhan, emniyet şeridine çektiği 14 BP 313 plakalı çekiciye, arızalı kamyoneti yükledi.

ÇEKİCİYE VE SÜRÜCÜYE ÇARPTI

Bu sırada Ankara istikametine giden Hasan Uzuner, idaresindeki 06 CIC 635 plakalı TIR'la çekiciye ve aracına binmeye çalışan Muharrem Durhan'a çarptı. Durhan yola savruldu, çekicinin kasasında hasar oluştu.

OLAY YERİNDA HAYATINI KAYBETTİ

İhbarla olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekibi Durhan'ın hayatını kaybettiğini belirledi. Durhan'ın yakınları, geldikleri kaza yerinde ağladı. Evli ve 1 çocuk babası olan Durhan'ın cansız bedeni, Cumhuriyet savcısının olay yerindeki incelemesinin ardından morga kaldırıldı.

Kaza nedeniyle üzüldüğü gözlenen TIR sürücüsü Hasan Uzuner ise, ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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