Kaza yapanlara su vermek istedi! Sonrası korkunç! 0:00 / 0:00

İHA

Kocaeli Kuzey Marmara Otoyolu Dilovası mevkiinde meydana gelen trafik kazasında, kaza yapan araçtaki vatandaşlara su vermek için durdurduğu aracından inen 17 yaşındaki Furkan Admış, hızla gelen bir otomobilin çarpması neticesinde feci şekilde hayatını kaybetti. Admış’ın cenazesi İstanbul’dan memleketi Mardin’e getirildi.

"İNŞALLAH ŞEHİT HÜKMÜNDEDİR"

İHA'da yer alan habere göre kazada hayatını kaybeden Furkan Admış’ın acılı amcası Zahir Admış, “Bizim merhum, babasıyla beraber bir iş görüşmesi için seyahat esnasında önlerinde olan bir kazada, kazazedelere su vermek için arabadan indi.

Bir miktar suyu elinde götürüyor, ikinci seferinde suyu götürmek için şişeleri alırken malum kaza meydana geldi. İnşallah şehit hükmündedir. Biz öyle temenni ediyoruz” dedi.

"YARALILARA YARDIM ETMELİ"

Hem gurbette olduğunu hem de başkasına yardım etmek maksadıyla hayatını kaybettiğini belirten amca Admış, “Bunu da tavsiye ediyoruz. Böyle olaylarda insanların geride kalmaması lazım. Bu yaralılara müdahale etmesi lazım. Bu gencin başına bu yolda kaza meydana geldi. Vefat etti, Allah rahmet eylesin” diye konuştu.

MARDİN'DE TOPRAĞA VERİLDİ

Mardin’in Artuklu ilçesinde bulunan Nuri Saruhan Camii'nde kılınan cenaze namazının ardından Furkan Admış, Yalım mezarlığına defnedildi.