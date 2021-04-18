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HaberlerGündem3. SayfaFECİ TABLO! Tamir için geldiği köyde virüsü yaydı! - Haberler
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Kastamonu'da feci tablo! Tamir için gelen su tesisatçısı, köye koronavirüs bulaştırdı

Kastamonu'da feci bir tablo ortaya çıktı. Kentin Cide ilçesinde tamir için bir eve gelen su tesisatçısı, köyde ikamet eden 27 kişiye koronavirüs bulaştırdı. Giriş çıkışların kapatıldığı köy karantinaya alındı

FECİ TABLO! Tamir için geldiği köyde virüsü yaydı! - Haberler
İHA

Cide İlçe Hıfzıssıhha Kurulu, Cide ilçesine bağlı Kovanören köyünde ikamet eden 27 kişinin testinin pozitif çıkması üzerine köyün süresiz karantinaya alınmasını kararlaştırdı.

İHA'da yer alan habere göre, karantina kararıyla birlikte köyün girişi ve çıkışları kapatılırken, jandarma ekipleri de köy girişinde güvenlik önlemleri aldı. Ayrıca sağlık ekipleri de karantinaya alınan köyde tedavi sürecini başlattı.

Cide Kovanören Köyü Muhtarı Engin Sözen, köylerinin karantinaya alındığını belirterek, vakaların bir eve tamir için gelen su tesisatçısından yayılmış olabileceğini düşündüklerini kaydetti.

Sözen, köyde ikamet eden 25 kişinin evlerinde karantinaya alındığını ve sağlık durumları riskli olan 2 kişinin de Kastamonu Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde Covid-19 servisinde tedavilerine başlandığını kaydetti.

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