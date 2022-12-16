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Haberler Gündem 3. Sayfa Feci yangın! Alevlerin arasında yaşamını yitirdi
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Hatay'da feci yangın! Bir kişi hayatını kaybetti

Hatay'ın İskenderun ilçesinde feci bir yangın çıktı. Bir evi saran yangında alevlerin arasından kalan Hasan Topal adlı kişi yaşamını yitirdi

Feci yangın! Alevlerin arasında yaşamını yitirdi
Feci yangın! Alevlerin arasında yaşamını yitirdi
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DHA

Hatay'da İskenderun ilçesinde bir apartman dairesinde çıkan yangında Hasan Topal (44), hayatını kaybetti.

DHA'nın haberine göre yangın, gece saatlerinde 4 katlı binanın en üst katındaki dairede çıktı. Alevleri görenler, durumu itfaiye ekiplerine bildirdi.

ALEV TOPUNA DÖNDÜ

Harekete geçen ekipler, tazyikli suyla müdahalede bulundu. Bölgedeki araçlar, yangın bölgesinden uzaklaştırıldı.

Yangını söndürmeye çalışan ekipler, evin içine girmek için de yoğun çaba harcadı. Eve giren ekipler, binada yaşayan Hasan Topal'ın cansız bedeniyle karşılaştı. Yangın söndürülüp kontrol altına alındı, polis ekipleri olayla ilgili soruşturma başlattı.

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Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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