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        Haberler Ekonomi Para Fed Aralık ayı faiz kararı açıklandı: Fed Aralık faiz oranı nedir, faizler sabit mi kaldı değişti mi? 2024 Fed faiz tahmini - Para Haberleri

        Fed'in Aralık ayı faiz kararı ne oldu?

        Yılın son ayında küresel piyasalar tarafından beklenen Fed kararı açıklandı. Aralık ayı faiziyle beraber, yetkililer gelecek yıl kesin olmamakla beraber faiz indirimi de olabileceğine işaret etti. Peki, Fed Aralık faiz kararı ne oldu? İşte, detaylar...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 16.12.2023 - 14:44 Güncelleme: 16.12.2023 - 14:44
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        2023 yılının son ayına girilmesiyle Fed'den beklenen faiz kararı geldi. Fed Başkanı Jarome Powell, hem Aralık ayı faiz oranını açıkladı hem de 2024 yılına dair iyimser bir tablo beklediklerini belirtti. Peki, Fed Aralık ayı faiz kararı ne oldu? İşte, detaylar...

        2

        FED ARALIK AYI FAİZ KARARI NE OLDU?

        Fed Açık Piyasa Komitesi (FOMC) faiz kararını açıkladı. Buna göre FOMC beklentilere paralel bir şekilde politika faizini yüzde 5.25-5.50 aralığında sabit tuttu.

        Mart 2022-Temmuz 2023 arasında toplamda 525 baz puanlık faiz artırım kararı alan FOMC bugünle beraber 3 toplantı üst üste faize dokunmamış oldu.

        FOMC tarafından yayınlanan karar metninde son göstergelerin, ekonomik aktivitenin 3. çeyrekteki güçlü büyümenin ardından, yavaşladığına işaret ettiği ifade edildi. İstihdam artışının yavaşlasa da güçlü kalmaya devam ettiği belirtilen metinde "İşsizlik oranı düşük seyrediyor. Enflasyonda gevşeme olsa da yüksek kalmaya devam ediyor" ifadeleri yer aldı.

        3

        2024 İÇİN BÜYÜME TAHMİNİ DÜŞÜRÜLDÜ

        Fed faiz kararının yanında 2023 ve 2024'e yönelik büyüme tahminlerinde de revizyona gittiğini bildirdi. Buna göre 2023 için büyüme tahmini yüzde 2.1'den yüzde 2.6'ya yükseltilirken 2024 büyüme tahmini yüzde 1.5'ten yüzde 1.4'e düşürüldü.

        4

        2024 İÇİN FAİZ İNDİRİMİ BEKLENİYOR

        Piyasalar açısından dikkat çeken bir diğer tahmin ise gelecek yılki politika faizine yönelik oldu. Buna göre Fed yetkilileri 2024'te ortalama 75 baz puanlık bir faiz indirimine gidilmesini bekliyor. 2025 için ise toplamda 100 baz puanlık faiz indirimi öngörülüyor.

        Toplantıdan sonra soruları yanıtlayan Fed Başkanı Jarome Powell, "Faizleri ne zaman indireceğimiz sorusu, dünya genelinde ve bugünkü komite toplantısında da gündeme gelen bir tartışma konusu oldu" cevabını verdi. Powell, cevabında belirli bir tarihe işaret etmemeye özen gösterdi.

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        FAİZ ARTIRIMI TAMAMEN KONU DIŞI DEĞİL

        Federal Açık Piyasa Komitesi (FOMC) üyelerinin faiz oranının seyrine ilişkin değerlendirmelerine değinen Powell, "Yetkililer faiz oranlarının daha da artırılmasını uygun bulmamasına rağmen bu olasılığı masadan kaldırmak da istemiyor." dedi.

        Haberi Hazırlayan: Başak Kanık
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