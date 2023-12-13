Haberler Ekonomi Merak Edilenler FED Aralık faiz kararı açıklanıyor! FED Aralık ayı faiz kararı ne zaman, saat kaçta açıklanacak? FED Aralık faiz kararı ne olur? - Merak Edilenler Haberleri

Aralık ayı faiz kararı açıklanıyor! FED toplantısı ne zaman? FED Aralık ayı faiz oranı için 12 Aralık itibarıyla görüşmelere başlamıştı. Analistler FED'in faiz değişikliğine gitmeyeceğini düşünüyor. Peki, FED Aralık ayı faiz kararını ne zaman açıklayacak? İşte, detaylar... Habertürk Giriş: 13.12.2023 - 14:17 Güncelleme: 13.12.2023 - 14:17 facebook

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Küresel piyasalarda bu hafta önde gelen merkez bankalarının faiz kararları yatırımcıların odağına yerleşti. Bugün FED'in de Aralık ayı faiz kararını ilan etmesi bekleniyor. Şimdi gözler ABD Merkez Bankası Başkanı Jerome Powell'a döndü. İşte, FED Aralık ayı faiz oranına dair detaylar...

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FED ARALIK FAİZ KARARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK? 2023 toplantı takvimine göre FED toplantısı 12-13 Aralık 2023 tarihleri arasında yapılacak. Toplantının ardından FED Başkanı Powell Aralık ayı FED faiz kararını duyuracak. Faiz kararı ise 13 Aralık günü yani bugün saat 21.00'de açıklanacak.

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FED POLİTİKA FAİZİNİ SABİT Mİ BIRAKACAK? FED'in politika faizinde değişikliğe gitmeyeceğine dair görüşler ağırlık kazandı. FED'in ultra şahin adımlarının varlık fiyatları üzerindeki etkisi güçlü şekilde hissedilmeye devam ederken, para piyasalarında FED’in gelecek iki toplantıda politika faizini sabit bırakmasına kesin gözüyle bakılıyor. Analistler, FED’in enflasyonla mücadele kapsamında temkinli davranarak faiz indirimlerini erteleyebileceği ihtimalinin de masada olduğunu hatırlatarak, buna karşın Haziran toplantısına kalması halinde ilk faiz indiriminin bu toplantıda yapılmasına kesin gözüyle bakıldığını ifade etti.

Haberi Hazırlayan: Başak Kanık

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