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        Haberler Bilgi Ekonomi Fed Aralık faiz kararı ne zaman açıklanacak, Para Politikaları Kurulu toplantısı ne zaman? Fed bu ay faiz indirimi yapar mı?

        Fed Aralık faiz kararı ne zaman açıklanacak, PPK toplantısı ne zaman?

        Fed'in eylül toplantısından bu yana politika faizini 75 baz puan indirmesinin ardından indirim beklentileri devam ediyor. Yetkililerden gelen arka arkaya açıklamalar 'yeşil ışık' olarak değerlendirilirken, gözler Aralık ayında açıklanacak yılın son faiz kararına döndü. Peki, Fed faiz kararı ne zaman açıklanacak, bu ay faiz indirimi olur mu? İşte, detaylar...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 04.12.2024 - 17:37 Güncelleme: 04.12.2024 - 17:37
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        Tüm dünyada gözler Aralık faiz kararı için Fed'e döndü. Fed yetkilileriden gelen arka arkaya açıklamalar, yeni bir faiz indirimi için olumlu bir tablo çizerken; piyasalardaki beklenti güçlendi. Peki, Fed faiz kararı ne zaman açıklanacak? İşte, detaylar ve Fed yetkililerinden gelen açıklamalar...

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        FED TOPLANTISI NE ZAMAN?

        Son olarak Kasım ayında açıklanan kararın ardından sonraki Fed faiz kararı Aralık ayında açıklanacak. Buna göre Fed toplantısı 17-18 Aralık tarihlerinde olacak ve karar 18 Aralık günü Türkiye saatiyle 22.00'de açıklanacak.

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        FED BU AY FAİZ İNDİRİMİ YAPAR MI?

        Veriler ve şu ana kadar yapılan açıklamaların ardından para piyasalarındaki fiyatlamalarda Fed'in 18 Aralık tarihinde açıklayacağı para politikası kararında yüzde 75 ihtimalle 25 baz puanlık bir indirime gidebileceği tahmin edilirken, Fed'in politika faizini sabit tutabileceğine yönelik ihtimaller yüzde 25 ile fiyatlanıyor.

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        FED YETKİLİLERİNDEN ARKA ARKAYA FAİZ İNDİRİMİ AÇIKLAMASI GELDİ

        Fed yetkililerinin açıklamaları da takip edilirken San Francisco Fed Başkanı Mary Daly, Bankanın bu ayki toplantısında faiz indiriminin gündemden düşmediğini ifade ederek, faiz indirimlerinin zamanlamasının tartışmaya açık olduğunu ancak politika faizinin düşmeye devam etmesi gerektiğini savundu.

        Daly, faiz artışı için herhangi bir neden görmediğini vurgulayarak, politika değişiminin yönünün aşağı doğru olduğunu söyledi.

        Fed Yönetim Kurulu üyesi Adriana Kugler, son yıllarda maksimum istihdam ve fiyat istikrarı hedefinde önemli ilerleme kaydettiklerini ve ekonominin iyi bir konumda olduğunu anlattı. İş gücü piyasasının sağlam kalmaya devam ettiğini dile getiren Kugler, enflasyonun yüzde 2 hedefine doğru sürdürülebilir bir yolda göründüğünü belirtti.

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        Chicago Fed Başkanı Austan Goolsbee de gelecek yıl faiz oranlarının şu anki seviyelerinden oldukça düşecek gibi göründüğünü ifade etti.

        Fed Yönetim Kurulu Üyesi Christopher Waller da aralık toplantısında politika faizinde bir indirime destek verme eğiliminde olduğunu belirterek, "Ancak bu karar, o zamana kadar alacağımız verilerin yukarı yönlü sürprizler yaratıp yaratmayacağına ve enflasyonun gidişatına ilişkin tahminlerimi değiştirip değiştirmeyeceğine bağlı olacak." ifadesini kullandı.

        Fed yetkililerinin açıklamaları da takip edilirken, Atlanta Fed Başkanı Raphael Bostic, enflasyondaki ilerlemenin durduğuna inanmadığını ancak bunun inişli çıkışlı olduğunu ifade etti.

        Enflasyonun düşüşünü sürdürürken iş piyasasına gereksiz zarar vermekten kaçınmak için faiz oranlarının nasıl bir boyutta veya hızda düşürülmesi gerektiğinin hala açık bir soru olduğunu belirten Bostic, bu ayki toplantı için seçenekleri açık tuttuğunu söyledi.

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